В России сотни тысяч человек вышли на марш "Бессмертного полка"

Помешать массовому шествию не смогла даже капризная майская погода

Сотни тысяч человек в российских городах вышли на марш "Бессмертного полка" с портретами своих родных-участников войны и ветеранов тыла. В Москве акция "Бессмертный полк" состоялась в пятый раз. Чтобы принять участие в марше, многие приехали из других городов и даже стран. Колонна "Бессмертного полка" растянулась на несколько километров. В шествии принял участие президент России Владимир Путин. Помешать массовому шествию не смогла даже капризная майская погода, передает "ТВ Центр".

Даже с высоты птичьего полета не увидеть всего масштаба шествия. Людская река разливается на несколько километров. Грандиозная гражданская акция памяти и единения. Разные поколения вместе поднимают портреты своих близких. Тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, трудился в тылу и приближал Победу.

Именно с Красной площади в 1941 году уходили на фронт защитники Москвы, а затем здесь в 1945-ом чествовали победителей. Это особое место, но далеко не все советские солдаты или те, кто ковал победу в тылу смогли пройти по брусчатке Красной площади.

Портреты героев несут бережно. Именно эти лица на чёрно-белых фотографиях подарили потомкам яркие краски жизни.

К шествию присоединился Владимир Путин — его отец Владимир Спиридонович воевал, был ранен при защите Невского Пятачка — стратегического плацдарма, который сыграл важную роль в прорыве блокады Ленинграда. Мэр Москвы нёс в руках портрет своего дяди - Филиппа Фёдоровича - героя войны, который дошёл до Праги и был награждён орденом Отечественной войны второй степени.

Праздник, который не делит людей по вере, гражданству, национальности или должности. Бессмертный полк идет одним строем и по-настоящему объединяет людей. Здесь нет рангов, но есть только общая победа.

Народное шествие становится традицией и ежегодно собирает все больше и больше людей. Многие, желая стать участниками "Бессмертного полка", пытаются больше узнать о своей семье. Только так можно сохранить правду об истории, которую в последние годы все чаще пытаются переписать.

В Москве "Бессмертному полку" сначала светило солнце, а затем стеной пошел ливень с градом. Даже пришлось включить подсветку зданий на Красной площади. Люди промокли до нитки, но всё равно шли по центру столицы.

Шествия "Бессмертного полка" состоялись и во всех регионах России. Санкт-Петербург и Южно-Сахалинск, Калининград и Новосибирск, Екатеринбург и Благовещенск. В больших и малых городах прошли марши памяти. Где-то десять тысяч человек, где-то четверть миллиона. Те, кто сами не встали в колонну, приветствуют участников, фотографируют, снимают видео, выкладывают картинки в социальных сетях.

Благодаря "Бессмертному полку" многие всерьез заинтересовались историей своей семьи. Традиция мемориальных шествий зародилась вдали от столиц — первое состоялось 9 мая 2012-го года в Томске. Затем идею подхватили в других городах.

Пётр Вершинин, Егор Миронов, Дмитрий Иванов, Анастасия Мартынова, Александра Сергомасова, "ТВ Центр"