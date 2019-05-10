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В Дамаске и Алеппо прошли марши "Бессмертного полка"

11:00
  • пятница
  • 10 мая 2019

В акции приняли участие представители русской общины и сами сирийцы

В сирийских городах Дамаск и Алеппо прошла международная акция памяти "Бессмертный полк". Люди вышли на улицы с портретами своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Помимо наших соотечественников и уроженцев бывших советских республик, в шествии приняли участие и местные жители, потерявшие своих близких в гражданской войне, передает "ТВ Центр".

В настоящее время обстановка в Алеппо стабильная. Но во избежание провокаций массовость лучше не создавать, поэтому маршрут скромный — всего несколько сотен метров.

В акции принимают участие представители русской общины. В этот день наши соотечественники, как и миллионы людей по всему миру, вспоминают тех, кто не вернулся, но даровал жизнь другим поколениям.

"У меня мама со второго дня войны на фронт ушла. Сопровождала военно-санитарный поезд. У меня мурашки по коже. Победу встретила в Польше", — рассказывает Тамара Докаленко.

"Всегда вспоминаю свою бабашку Антонину Михайловну. Работала в тылу для фронта в Новосибирске. Много рассказывала, как это было тяжело, как это было голодно", — добавляет Ильяна Наджар.

Плечом к плечу вместе с российскими соотечественниками и сирийцы. В арабской республике понимают значение этой акции. Представители старшего поколения учились в СССР и помнят, как отмечают День Победы на родине победителей.

"Я училась в Советском Союзе и чувствую, что моя душа в какой-то степени русская, хотя я сирийка. Для меня честь участвовать в таком празднике", — сказала Лина Каяли.

Соотечественников поздравили с праздником и представители российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Наши военные помогают поддерживать мир в арабской республике, проводят гуманитарные акции.

"Сегодня, отмечая эту священную дату, мы вновь осознаём все грандиозность победы над нацизмом. Мы гордимся, что отцы и деды смогли уничтожить темную силу вермахта. День Победы - это наш общий праздник. Ведь Великая Отечественная война была битвой за будущее человечества", — отмечает начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии в провинции Алеппо Руслан Воронин.

"Бессмертный полк" прошёл и по улицам столицы. Акцию также организовали представители русской общины. Конечной точкой движения бессмертного полка в Дамаске стал оперный театр. Со сцены звучат слова благодарности поколению победителей и песни военных лет, не требующие перевода.

Павел Прокопенко, Алексей Комаров, Сирия, "ТВ Центр"

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Акция "Бессмертный полк" в Сирии
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