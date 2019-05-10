На Украине радикалы попытались сорвать концерт на местном телеканале

Они потребовали снять праздничную программу с эфира

На Украине радикалы и националисты попытались сорвать концерт, посвященный дню Победы на телеканале "Интер". Они потребовали снять праздничную программу с эфира и устроили пикет у офиса телекомпании.

Стены здания обклеили "черными метками" с надписью "выключи российское". При этом активисты сообщили, что написали заявление в СБУ, требуя принять меры по запрету российского медиа-продукта на "Интере", передает "ТВ Центр".

Но, несмотря ни на что, концерт зрители все-таки увидели. Добавлю, что в Киеве, вопреки запретам властей и провокации, которые устраивали националисты, 9 Мая состоялись и массовые памятные мероприятия, на которые пришли ветераны и все, кто не забывает историю Великой Победы.

Телеканал "Интер" радикалы критикуют и пикетируют регулярно — из-за концерта ко Дню Победы, из-за трансляции ЧМ по футболу, который прошел в России в 2018 году. Несмотря на это, Нацсовет по телерадиовещанию Украины продлил телеканалу цифровую лицензию на семь лет. Сам телеканал "Интер" никогда не относил себя к пророссийским.