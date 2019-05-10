ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Украине радикалы попытались сорвать концерт на местном телеканале

11:30
  • пятница
  • 10 мая 2019

Они потребовали снять праздничную программу с эфира

На Украине радикалы и националисты попытались сорвать концерт, посвященный дню Победы на телеканале "Интер". Они потребовали снять праздничную программу с эфира и устроили пикет у офиса телекомпании.

Стены здания обклеили "черными метками" с надписью "выключи российское". При этом активисты сообщили, что написали заявление в СБУ, требуя принять меры по запрету российского медиа-продукта на "Интере", передает "ТВ Центр".

Но, несмотря ни на что, концерт зрители все-таки увидели. Добавлю, что в Киеве, вопреки запретам властей и провокации, которые устраивали националисты, 9 Мая состоялись и массовые памятные мероприятия, на которые пришли ветераны и все, кто не забывает историю Великой Победы.

Телеканал "Интер" радикалы критикуют и пикетируют регулярно — из-за концерта ко Дню Победы, из-за трансляции ЧМ по футболу, который прошел в России в 2018 году. Несмотря на это, Нацсовет по телерадиовещанию Украины продлил телеканалу цифровую лицензию на семь лет. Сам телеканал "Интер" никогда не относил себя к пророссийским.

Главное сегодня
Украинские радикалы
Украинские радикалы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.