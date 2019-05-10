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Россия отметила 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

10:58
  • пятница
  • 10 мая 2019

Торжества завершились праздничным салютом

Россия отметила 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Торжества завершились праздничным салютом, в Москве яркая канонада продолжалась десять минут, сообщает "ТВ Центр".    

Вечернее небо столицы украсили десять тысяч залпов. А в Новосибирске салютные установки разместили на берегу Оби. А ещё артиллеристы стреляли холостыми снарядами из гаубиц, всего произвели 140 выстрелов. Наблюдать за всем происходящим горожане могли с моста и набережной. Места там занимали заранее.

В Екатеринбурге для праздничного салюта использовали раритетные пушки ЗИС-3 образца 1942 года.

В Ростове-на-Дону прогремели 30 залпов. Праздничные фейерверки взлетали на высоту 300 метров. Сценарий запусков моделировали с помощью цифровых технологий. А в Астрахани расчёты Каспийской флотилии произвели залпы с десантного катера "Платов".

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Праздничный салют в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Праздничный салют в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Праздничный салют в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Праздничный салют в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Праздничный салют в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Праздничный салют в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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