В городе действует повышенный уровень погодной опасности

Проливные дожди и шквалистый ветер — Москва оказалась во власти грозового фронта. В городе до сих пор действует повышенный уровень погодной опасности. Похожая ситуация и в столице Урала — мощный град - парализовал движение в Екатеринбурге. Из-за сильных дождей сложная ситуация на юге страны.

Москву ураган накрыл ближе к вечеру. Грозовой фронт двигался с юга на северо-восток, буквально сметая все на своем пути, порывы ветра достигали 17 метров в секунду. В результате пять человек из-за травм, нанесенных падающими деревьями, были госпитализированы. Пострадало и много машин, особенно во дворах, передает "ТВ Центр".

Упавшие деревья заблокировали проезды. Но городские службы оперативно справились со стихией. Чтобы предотвратить скопление воды на усиленный режим работы перешла служба "Мосводостока". Сегодня синоптики обещают днем теплую погоду — плюс 25 градусов, но вновь предупреждают о вероятности грозы с сильными порывами ветра.

Удивила погода и жителей Екатеринбурга. Там зеленые газоны за несколько минут поменяли цвет и стали белыми. Их засыпало крупным градом. Ливневки не справились с количеством осадков. И дороги превратились в полноводные реки.

Сегодня в Свердловской области вновь объявлено штормовое предупреждение. Ожидается шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду.

В дагестанском селе Нижнее Инхо из-за сильного дождя произошел сход селя. Мощный поток смел с дороги автомобили и скот. Люди боролись со стихией, вытаскивая свое имущество из несущейся по улицам реки. Сель не задел людей, но из-за сильных дождей и града пострадали и другие населенные пункты в Дагестане.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"