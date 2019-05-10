Мотоцикл, на котором разбился Доренко, был куплен две недели назад

В четверг вечером журналист во время езды почувствовал себя плохо и врезался в дорожное ограждение

Жители столицы несут цветы к зданию радиостанции "Говорит Москва", которую последние годы возглавлял Сергей Доренко. Известный журналист, теле- и радиоведущий ушёл из жизни в возрасте 59-ти лет. В четверг вечером он ехал на мотоцикле, почувствовал себя плохо и упал. По предварительным данным, причиной смерти стал разрыв аорты. Похоронят Доренко на Троекуровском кладбище, передает "ТВ Центр". Коллеги называют Доренко выдающимся журналистом, который не боялся жёстких высказываний и критики.

Первые цветы на месте его гибели появились практически сразу после аварии еще вчера вечером. Дорожные камеры зафиксировали ДТП, которое произошло на Николямской улице в 18:20 9 мая. Журналист в полной экипировке ехал по крайней правой полосе движения. Внезапно мотоцикл сделал резкий вираж влево, выехал на полосу встречного движения и упал, столкнувшись с бетонным ограждением. Врачи пытались спасти пострадавшего, но не смогли. По предварительным данным, с управлением журналист не справился из-за того, что стало плохо с сердцем. На сухом медицинском языке, смерть произошла по естественным причинам.

Примечательно, что мотоцикл, на котором ехал Доренко, был куплен всего две недели назад, пишет "КП".

"Я не могу сказать, что мне сильно кайфово ездить на работу на мотоцикле. Честно говоря, больше 40 километров в час – адски холодно. Но я езжу, скорее, из-за упрямства. Я такой упертый", — рассказал Доренко.

Эти слова он надиктовал на камеру своего мобильного телефона, а за его спиной — сверкающий мотоцикл.

Те, кто его знал лично говорят, что в жизни он был упертым, ироничным и громогласным. Его можно было любить или ненавидеть, но не заметить было нельзя. Имя Доренко известно даже тем, кто не смотрел его репортажи из горячих точек в конце 90-х, кто не слушал радио "Говорит Москва", которое он возглавлял последние годы, кто не подписан на его видеоблог в соцсетях. Уже будучи в зрелом возрасте Доренко старался следовать всем современным новинкам в медиасфере.

"Невероятно яркий, харизматичный, циничный, даже иной раз за гранью вообще представлений о цинизме. Целеустремленный. Живший на вираже и, по сути, так же ушедший. Для российской журналистики — это, вне всякого сомнения, большая потеря. Со взглядами Сергея можно было соглашаться, можно было спорить. Можно было его, мягко говоря, не любить. И многие его заявления, которые он делал, мягко говоря, удручали. Но это была позиция, которую он готов был отстаивать", — говорит журналист Армен Гаспарян.

За хлесткие высказывания и сенсационные расследования в эфире Доренко называли главным телекиллером страны. Его неоднократно отстраняли от работы, но он возрождался в новых проектах и мгновенно набирал популярность. Вместе с ним уходит целая эпоха российской журналистики и российской действительности.

"Он был уникальным человеком. Это страшно говорить "был". Можно по-разному относиться к его творчеству. Он, конечно, иногда переходил границы. Но, тем не менее, это был один из самых ярких и харизматичных журналистов России. И наши глубочайшие соболезнования коллегам, семье, близким Сергея и всей редакции "Говорит Москва", — сказал председатель союза журналистов Владимир Соловьев.

"Я бы сказал, что это один из типичных представителей жесткой журналистики. Это немногие принимают. Я не из тех, кто это принимает, но я отдаю должное этому методу отечественной, да и мировой журналистики. Это жесткая журналистика. Поэтому, я думаю, что это серьезная потеря для журналистского мира", — отмечает телеведущий Владислав Флярковский.

Он позволял себе невиданное и неслыханное. Поклонники его творчества говорят с придыханием, а критики — как минимум с уважением, но равнодушных не было.

"У меня с ним бывали конфликты, как у председателя Союза журналистов, как у главного редактора. Я не соглашался с ним, мы спорили, в открытом эфире спорили, мы спорили с ним очень жестко, конфликтно. Но это конфликты были позиций. Это не были конфликты оскорблений. Это были конфликты позиций политических, журналистских, в мастерстве, но он очень талантливый, очень своеобразный журналист. И очень жалко, что жизнь оборвалась так неожиданно. Очень неожиданно", — сказал главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев.

Свою последнюю запись Доренко сделал в соцсетях буквально за несколько часов до гибели. Как всегда, в своей фирменной хлесткой манере.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"