Паровоз доставит ветеранов к местам боевой славы

В Москве стартовала праздничная акция "Поезда победы". Точно такие же, как те, что привозили домой советских солдат в 1945 году, доставят ветеранов к местам боевой славы и проведения памятных акций. Исторический поезд отправился с Рижского вокзала, передает "ТВ Центр". Для многих москвичей старшего поколения воспоминания об этом — самые радостные в жизни.

"Приехала молодежь, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. Когда смотришь на людей и радуется душа: тем, кто остался жив после войны мы сегодня кланяемся, и в то же время — вечная память тем, кто погиб", — говорит представитель центрального Совета ветеранов Владимир Рыбалко.

Эту красивую акцию ежегодно проводят "Российские железные дороги". "Поезд Победы" — не просто символ торжеств, а настоящая передвижная выставка. Паровоз, который тянет состав является музейным экспонатом. Никакой электроники внутри, только паровая тяга и угольное топливо.

Пассажирами ретро-состава традиционно стали ветераны, железнодорожники и воспитанники Московской детской железной дороги.

"Все ветераны могут пообщаться, вспомнить тяжелые времена, героические времена. Все это передается новому поколению, нашим соотечественникам, ныне работающим железнодорожникам. Ну и наша задача, чтобы из поколения в поколение все героические итоги нашей войны передавались и сохранялись в памяти на всю оставшуюся жизнь", — отмечает заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Дмитрий Шаханов.

В этом году состав отправился по местам боевой славы. Конечная остановка – "Дубосеково" в Волоколамском районе — в ноябре 1941 там держали оборону герои-панфиловцы.

Юлия Степина, Наталья Епифацева, "ТВ Центр"