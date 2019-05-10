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В Красногорске прошла акция "Герои нашего Подмосковья"

13:14
  • пятница
  • 10 мая 2019

Акция завершилась общим исполнением песни "День Победы"

Георгиевскую ленточку длиной почти полкилометра пронесли участники молодёжной патриотической акции "Герои нашего Подмосковья" в Красногорске, передает "ТВ Центр".

Торжественное шествие состоялось на Мякининском мосту 9 мая. Символ памяти соединил два берега Москвы-реки.

Рядом, в Павшинской пойме, проходили живые театрализованные представления и концерты молодых музыкантов. Акция завершилась общим исполнением песни "День Победы".

В День Победы в российских городах на марш "Бессмертного полка" вышли сотни тысяч человек. В столице акция прошла в пятый раз. Колонна растянулась на несколько километров.

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