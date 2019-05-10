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Китай пообещал ответить США на введение торговых пошлин

12:38
  • пятница
  • 10 мая 2019

Вашингтон ввел заградительные тарифы на экспорт из Поднебесной

Китай сожалеет о действиях США в сфере торговли и вынужден принять ответные меры. Об этом несколько часов назад заявили в Пекине.

С сегодняшнего дня в Соединённых Штатах вступают в силу новые тарифы на экспорт из Поднебесной — они выросли с 10% до 25%. Увеличение коснулись продукции на сумму в $200 млрд, передает "ТВ Центр".

В Вашингтоне объяснили такое решение тем, что переговоры по торговому соглашению между двумя странами буксуют по вине Пекина.

Накануне китайская делегация прибыла в США для продолжения консультаций. В Поднебесной заявили, что надеются на решение разногласий путём диалога.

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