На Украине состоялись шествия памяти "Никто не забыт"

За использование георгиевской ленты задержано более десяти человек

Во многих городах Украины прошли шествия "Никто не забыт" – аналог "Бессмертного полка". Однако, согласно украинским законам, ношение георгиевской ленты грозит уголовной статьёй. Более десяти человек задержаны за использование запрещённой символики, передает "ТВ Центр".

Организатора акции "Никто не забыт, ни что не забыто" украинские полицейские хватают еще до начала шествия. У Елены Бережной кто-то заметил георгиевскую ленту. В итоге женщину оперативно скручивают, отправляя в участок.

За советскую символику карают и в Запорожье. Там полицейские доводят до слез девочку, имевшую неосторожность появиться 9 мая в публичном месте в солдатской пилотке с красной звездой.

"Не уподобляйтесь той власти, которая приняла этот закон. Позор!", — говорит участница акции.

В Одессе сотни людей с портретами своих фронтовиков тоже вышли на улицы. Но и тут не обходится без стычек и оскорблений со стороны украинских националистов.

Официально День Победы на Украине не считается праздником. Угроза быть избитым националистами в этот день не остановила участников, что вызвало явное раздражение властей.

"Победа над нацизмом 74 года назад — это не повод водить ряженые "Полки Бессмертных" по всему миру". За пять лет на Украине появился "свой ритуал празднования Дня победы во Второй мировой войне, приближенный к общеевропейской традиции", — заявил украинский президент Петр Порошенко.

Это было мнение украинского президента, который в ближайшие несколько дней перестанет им быть. На тему 9 мая высказался и новый избранный глава Украины Владимир Зеленский, назвав этот день Днём благодарения.

"Сегодня – 9 мая. Это наш День Благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто спасибо всем – за возможность родиться и жить", написал в Facebook Зеленский.

Его тон, конечно, мягче заявлений Порошенко, который за пять лет своего правления пытался переформатировать мышление украинцев, в том числе и по поводу Дня Победы, что, как считают его противники, было ошибкой.

"Это — праздник объединения. Потому что все-таки большинство людей в нашей стране понимают, что это День Победы. Понимают, что такое победа и что такое фашизм", — сказал народный депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.

С объединением пока, правда, не очень. Даже вот на религиозном фронте не получается. Украинским СМИ стало известно, что у лидера новой украинской церкви Епифания Думенко и Филарета Денисенко - конфликт. Речь уже идет едва ли не о возрождении "Киевского Патриархата", который перестал существовать после получения Украиной томоса.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"