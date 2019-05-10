Призвавший отказаться от празднования Дня Победы Максим Виторган обомлел от критики

По словам актера, его слова сознательно переврали журналисты

Актер Максим Виторган рассказал, что обомлел от критики, увидев реакцию на свое заявление о том, что "нам праздновать нечего". По его словам, журналисты сознательно передернули будто бы сказанные им слова о том, что он якобы призвал отказаться от празднования Дня победы.

"Это мерзость. Чтобы увидеть в публикации какое-то неуважение к тем, кто пережил войну, надо быть подлецом", — написал Виторган в Instagram.

Он пояснил, что сказанные им слова относились к "нам сегодняшим", поколению, которое имеет вину перед ветеранами.

Впрочем, он признался, что акция "Бессмертный полк" ему не нравится, как не нравится и сам парад, пишет Teleprogramma.

Кроме того, Виторган раскритиковал идею одевать детей в военную форму. Также он не разделяет привычку своих коллег по актерскому цеху выкладывать в соцсети снимки в военной форме со съемок в фильмах.

Само выражение "Спасибо деду за победу" он считает оскорбительным.