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Призвавший отказаться от празднования Дня Победы Максим Виторган обомлел от критики

13:54
  • пятница
  • 10 мая 2019

По словам актера, его слова сознательно переврали журналисты

Актер Максим Виторган рассказал, что обомлел от критики, увидев реакцию на свое заявление о том, что "нам праздновать нечего". По его словам, журналисты сознательно передернули будто бы сказанные им слова о том, что он якобы призвал отказаться от празднования Дня победы.  

"Это мерзость. Чтобы увидеть в публикации какое-то неуважение к тем, кто пережил войну, надо быть подлецом", — написал Виторган в Instagram.

Он пояснил, что сказанные им слова относились к "нам сегодняшим", поколению, которое имеет вину перед ветеранами.

Впрочем, он признался, что акция "Бессмертный полк" ему не нравится, как не нравится и сам парад, пишет Teleprogramma.

Кроме того, Виторган раскритиковал идею одевать детей в военную форму. Также он не разделяет привычку своих коллег по актерскому цеху выкладывать в соцсети снимки в военной форме со съемок в фильмах.

Само выражение "Спасибо деду за победу" он считает оскорбительным.

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