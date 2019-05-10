В раскольнической церкви Украины произошел конфликт

Разногласия появились между Филаретом и главой "новой церкви"

Украинские СМИ сообщают о назревшем конфликте между главой "новой церкви" Украины Епифанием Думенко и бывшим лидером неканонической структуры "Киевский патриархат" раскольником Филаретом Денисенко.

Так, сообщается, что Денисенко предложил двум структурам обсудить восстановление, однако самого Епифания пригласить забыли или сознательно отказались, передает телеканал 1+1. Украинские журналисты обращают внимание на то, что совместной службы ни разу не проводилось.

Так называемая "новая церковь" образовалась на "объединительном соборе" в Киеве в декабре прошлого года путем слияния двух неканонических церковных структур. Существующая каноническая Украинская православная церковь во главе с митрополитом Онуфрием отказалась участвовать в этом мероприятии.

В РПЦ назвали "собор" ничтожным, а предоставление автокефалии Вселенским патриархом Варфоломеем неканоническим.