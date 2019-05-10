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Вскрылось прошлое воевашего деда Зеленского

15:18
  • пятница
  • 10 мая 2019

Избранный президент сфотографировался на могиле своего деда-ветерана

В День Победы избранный президент Украины Владимир Зеленский сфотографировался на могиле деда-фронтовика Семена Ивановича в Кривом Роге.

Согласно данным базы "Память народа" Семен Зеленский родился в этом городе в 1924 году. Во время Великой Отечественной войны он командовал минометным взводом, а затем —стрелковой ротой 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии.

За год до конца войны он был дважды награжден орденом Красной звезды, а войну закончил в звании гвардии лейтенанта, пишет украинский портал "Страна.ua".

Согласно документам базы, "товарищ Зеленский Семен Иванович в боях с 23 января по 9 февраля 44 года своим минометным взводом подавил огонь минбатареи, двух станковых пулеметов и трех ручных пулеметов". Далее в нем говорится о том, что 1 февраля за селом Александровка он уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров, отбил четыре атаки и занял трофейный склад.

Кроме того, описывается случай, когда Семен Зеленский приказал занять вражеский танк и оттуда вести пулеметный огонь по пехоте противника.

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