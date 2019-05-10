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Космонавт объяснил, почему на МКС запахло спиртом

16:03
  • пятница
  • 10 мая 2019

По словам Павла Виноградова, источников специфического запаха может быть немного

Запах спирта, который почувствовали на МКС после пристыковки американского корабля Dragon-2, мог быть вызван либо техническими работами, либо самими материалами, которые используются на станции. Об этом рассказал "360" российский космонавт, герой России Павел Виноградов.

Он отметил, что источников этого запаха на самом деле немного. Еще на Земле перед полетом корабль проходит обеззараживание, при котором используется спирт.

"Вторая причина — материалы, которые используют американцы внутри корабля, дают такой запах", — отметил космонавт.

Виноградов добавил, что экипаж МКС возьмет пробы воздуха, которые будут исследоваться на Земле.

Ранее сообщалось, что Россия направила в NASA запрос о причинах появления изопропилового спирта в атмосфере МКС после пристыковке к ней в марте корабля Dragon-2.

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