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Лавров сообщил о серьезных разногласиях с Токио по мирному договору

14:23
  • пятница
  • 10 мая 2019

В российской столице состоялся третий раунд переговоров с японской стороной

Расхождения по мирному договору между Москвой и Токио остаются значительными, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Он провел переговоры со своим японским коллегой Таро Коно в российской столице, передает "ТВ Центр".

Это уже третий раунд консультаций с начала года. Диалог активизировался по решению лидеров двух стран. Перед сторонами стоит непростая задача — понять, в чем состоят противоречия и вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень.

Лавров подчеркнул, что Москва настаивает на признании итогов Второй мировой войны в полном объеме. Однако переговорный процесс идет с поправками на современные реалии. В частности, с учетом действующего договора безопасности между Японией и США.

"Мы вновь обратили внимание на ряд действий Вашингтона, в том числе по размещению на территории Японии систем ПВО, наращиванию своего военного присутствия в регионе и в целом действий в сфере разоружения и контроля над вооружениями, где Соединенные Штаты рушат все имеющиеся договоренности", — сказал российский министр.

Он подчеркнул, что Москва "усматривает в этих действиях угрозу для нашей страны".

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