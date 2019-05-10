Ветеран-снайпер рассказала о боевом пути от Москвы до Эльбы

96-летняя Антонина Котлярова принимает поздравления с праздником

В День Победы поздравления и слова благодарности за мирное небо над головой звучали в адрес героев Великой Отечественной войны. Не все они в силах присутствовать на параде: Антонину Котлярову поздравляют дома. Она попала на фронт в 18 лет, окончила школу снайперской подготовки с отличием и прошла боевой путь от Москвы, через Белоруссию и Польшу до Эльбы.

Для близких она просто тётя Тоня, гордость семьи и самый любимый человек. А для неё самой все — дети, даже если она встречает совершенно незнакомого человека, сообщает "ТВ Центр".

"Спасибо, спасибо вам, дети", — говорит она пришедшим ее поздравить. Цветы в крошечной квартире ставить уже некуда. 96-летней Антонине Александровне даже спокойно посидеть не удается. Звонок за звонком, поздравление следует за поздравлением. Спасает исключительное чувство юмора.

"Отбиваюсь, отбиваюсь, как снайпер. Правильно. Конечно, правильно", — шутит ветеран.

Но про снайпера Антонина Александровна не шутит. Когда началась война, ей было всего 18. Она регулярно ходила в военкомат, но ей раз за разом отказывали. Она защищала Москву от авианалетов, тушила фугасы и служила в 50-ом зенитном полку. И лишь окончив с отличием центральную женскую школу снайперской подготовки, добилась своего. Её отправили на фронт на передовую.

"Конечно, я убивала. Но убить человека очень... Я первых трёх до сих пор помню. Молодые офицеры", — сказала Антонина Котлярова.

Она по сей день невероятно эмоциональна. Смотришь на её фронтовые снимки и задаешься вопросом — какое нужно самообладание, чтобы сутками лежать с винтовкой в руках, не шелохнувшись? Чтобы вести многочасовую дуэль с вражеским снайпером? Пройдены Белоруссия, Польша, Германия. Но День Победы Антонина Александровна встретила ночью на Эльбе.

"Нас вызвали, начальство приехало. Говорит — девчонки, война кончилась! А это в три часа ночи. Выходите замуж! Нам пожелал...", — вспоминает ветеран.

Она вышла замуж. В её жизни было еще много ярких событий. И обязательно будет, поскольку Антонина Александровна ведет активную жизнь. Помогает боевым подругам, встречается со школьниками и рассказывает им о главном.

"Очень хорошо, что отмечают День Победы. Нас, правда, участников осталось не так много. Но ведь это и для нас, и для молодежи. Чтоб они видели, знали, что такое - победа. И как мы её завоевали", — говорит Антонина Котлярова.

Еще секунда — и раздастся очередной телефонный звонок. Если честно, она его ждет. Даже если он будет сотый по счету. Значит, помнят. Значит, про День Победы - никогда не забудут.

Ольга Стрельцова, Валерия Дзгоева, Владислав Подымский, "ТВ Центр"