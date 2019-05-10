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Порошенко потребовал от Меркель ужесточить антироссийские санкции

16:49
  • пятница
  • 10 мая 2019

Украинский президент высказался о выдаче паспортов России жителям Донбасса

Украинский президент Петр Порошенко продолжил взывать к европейским лидерам, требуя от них усиления санкций в отношении России. В пятницу на сайте главы государства появилось сообщение о его телефонных переговорах с германским канцлером Ангелой Меркель.

Так, Порошенко призвал Берлин к ужесточению политики в отношении Москвы из-за апрельского указа президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов нашей страны для жителей Донбасса.

"Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы за так называемые паспортные указы", — говорится на его сайте.

Также в сообщении указывается, что в переговорах была затронута ситуация в Донбассе. Порошенко поблагодарил Меркель за "поддержку территориальной целостности Украины".

Меркель, в ответ, прокомментировала президентские выборы на Украине, отметив их честность и состязательность процесса волеизъявления. По словам германского канцлера, в Берлине ожидают от нового руководства Украины преемственности во внешней политике.

Накануне Порошенко высказался о праздновании 9 мая в России. В частности, он назвал участников акции "Бессмертный полк" "ряжеными" и добавил, что Москва пытается монополизировать победу над нацизмом.

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