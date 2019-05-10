Адвокат Трампа отправится в Киев знакомиться с Зеленским

Рудольф Джулиани попытается найти компромат на возможного соперника президента США на будущих выборах

Бывший мэр Нью-Йорка, а ныне — личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что ближайшие дни поедет на Украину. По его словам, он попытается убедить избранного президента Владимира Зеленского не прекращать расследования в отношении связей сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера с украинской газовой компанией. Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Times.

Джулиани отметил, что расследование будет выгодно американскому лидеру.

"Я намерен дать им основания не прекращать его, потому что эта информация будет очень полезна моему клиенту и может оказаться полезна нашему правительству", — цитирует слова Джулиани "Интерфакс".

Кроме того, адвокат рассказал, что на встрече коснется вопроса "российского вмешательства" в американские выборы. Речь идет о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, которое показало отсутствие попыток Москвы каким-либо образом повлиять на президентские выборы в США в результате которых в США был избран Трамп.

Однако, считают политологи, основной интерес Джулиани все же касается действий Хантера Байдена, который входил в правление компании Burisma, имеющей свой интерес на украинском рынке.

В 2016 году нынешний президент Украины Петр Порошенко даже уволил генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против этой компании.

Ранее Джозеф Байден заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2020 году от Демократической партии. Комментируя заявление Трамп написал, что "сонный Джо" может победить свои конкурентов-демократов.

Таким образом, Трамп заинтересован в компромате на своего будущего возможного соперника на выборах.