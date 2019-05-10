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В Киеве заявили о неявке представителей России на трибунал по делу моряков

18:05
  • пятница
  • 10 мая 2019

Москва предупреждала, что не намерена участвовать в данном судебном процессе

Украинский МИД сообщил о неявке в пятницу представителей России в Международный трибунал по морскому праву. В опубликованном в Twitter видеообращении пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко заявила, что неявка "не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда".

"Российский представитель не будет участвовать в заседании, но это не освобождает Россию от необходимости выполнить обязательное решение суда", — сказала Зеленко.

Зеленко добавила, что Киев намерен настаивать на немедленном освобождении моряков и возврате украинских судов, отмечает РИА Новости.

Однако ранее в Москве предупредили, что российская сторона не собирается участвовать в данном судебном процессе, поскольку у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины.

Речь идет об украинских моряках, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе при попытке пересечь госграницу без предварительного уведомления. По этому делу проходят 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Им продлен срок содержания под стражей до 24 июля.

Ранее российский президент Владимир Путин оценил инцидент с моряками как провокацию, с помощью которой украинский президент Петр Порошенко попытался поднять свой общественный рейтинг.

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Задержанные украинские моряки
Задержанные украинские моряки
Задержанные украинские моряки
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