В Киеве заявили о неявке представителей России на трибунал по делу моряков

Москва предупреждала, что не намерена участвовать в данном судебном процессе

Украинский МИД сообщил о неявке в пятницу представителей России в Международный трибунал по морскому праву. В опубликованном в Twitter видеообращении пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко заявила, что неявка "не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда".

"Российский представитель не будет участвовать в заседании, но это не освобождает Россию от необходимости выполнить обязательное решение суда", — сказала Зеленко.

Зеленко добавила, что Киев намерен настаивать на немедленном освобождении моряков и возврате украинских судов, отмечает РИА Новости.

Однако ранее в Москве предупредили, что российская сторона не собирается участвовать в данном судебном процессе, поскольку у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины.

Речь идет об украинских моряках, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе при попытке пересечь госграницу без предварительного уведомления. По этому делу проходят 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Им продлен срок содержания под стражей до 24 июля.

Ранее российский президент Владимир Путин оценил инцидент с моряками как провокацию, с помощью которой украинский президент Петр Порошенко попытался поднять свой общественный рейтинг.