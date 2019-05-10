В Москве 11 мая объявлен "желтый" уровень опасности из-за погоды

Период предупреждения действует с сегодняшнего дня в течение 32 часов

Сегодня и в субботу, 11 мая, в Москве действует "желтый" уровень опасности в связи с потенциально опасной погодой, сообщает Гидрометцентр.

"Степень интенсивности опасных явлений - "желтый", погода потенциально опасна", — сообщает ТАСС со ссылкой на информацию метеобюро.

Период предупреждения действует с сегодняшнего дня в течение 32 часов. Гидрометцентр предупреждает о грозах и ветре в столице. В пятницу в столичном регионе ожидается кратковременный дождь, местами гроза.

В ночь на субботу также прогнозируются дожди, гроза и сильные порывы ветра.