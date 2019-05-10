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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

18:27
  • пятница
  • 10 мая 2019

Журналист скончался накануне во время езды на мотоцикле

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близкий скончавшегося журналиста Сергея Доренко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Президент давно был знаком с Доренко, всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию", — сказал Песков.

Доренко стало плохо накануне во время поездки на мотоцикле по московской улице. Он врезался в ограждение, однако, согласно заключению медиков, травмы не являлись смертельными.   Журналист скончался в результате разрыва аорты. Доренко было 59 лет.

Радиостанция "Говорит Москва", где Доренко с 2014 года занимал должность главного редактора, сообщила, что прощание с ним состоится 12 мая на Троекуровском кладбище.

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Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко
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