Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Журналист скончался накануне во время езды на мотоцикле

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близкий скончавшегося журналиста Сергея Доренко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Президент давно был знаком с Доренко, всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию", — сказал Песков.

Доренко стало плохо накануне во время поездки на мотоцикле по московской улице. Он врезался в ограждение, однако, согласно заключению медиков, травмы не являлись смертельными. Журналист скончался в результате разрыва аорты. Доренко было 59 лет.

Радиостанция "Говорит Москва", где Доренко с 2014 года занимал должность главного редактора, сообщила, что прощание с ним состоится 12 мая на Троекуровском кладбище.