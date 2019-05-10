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Госдепартамент анонсировал визит Помпео на встречу с Путиным

19:51
  • пятница
  • 10 мая 2019

Госсекретарь посетит в мае Москву и Сочи

Американский госсекретарь Майк Помпео прибудет с визитом в Россию 12-14 мая. Планируется, что он встретится с российским президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.

"Госсекретарь Майкл Помпео посетит и Москву, и Сочи 12-14 мая", — говорится в заявлении американского ведомства.

В сообщении, которое цитирует РИА Новости, отмечается, что в Москве он посетит американское посольство, а в Сочи, 14 мая, прибудет для встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным".

Визит будет посвящен обсуждению "полного спектра двусторонних и многосторонних вызовов".

Шестого мая Лавров и Помпео встречались в финском городе Рованиеми на полях министерского совещания Арктического совета, что стало, собственно, главным событием самого совета.

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Майк Помпео
Майк Помпео
Майк Помпео
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