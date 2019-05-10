Госдепартамент анонсировал визит Помпео на встречу с Путиным

Госсекретарь посетит в мае Москву и Сочи
Американский госсекретарь Майк Помпео прибудет с визитом в Россию 12-14 мая. Планируется, что он встретится с российским президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.
"Госсекретарь Майкл Помпео посетит и Москву, и Сочи 12-14 мая", — говорится в заявлении американского ведомства.
В сообщении, которое цитирует РИА Новости, отмечается, что в Москве он посетит американское посольство, а в Сочи, 14 мая, прибудет для встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным".
Визит будет посвящен обсуждению "полного спектра двусторонних и многосторонних вызовов".
Шестого мая Лавров и Помпео встречались в финском городе Рованиеми на полях министерского совещания Арктического совета, что стало, собственно, главным событием самого совета.