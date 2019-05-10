Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги

Российский президент играет за команду "Легенды хоккея"

Российский президент Владимир Путин принимает участие в матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Спортивное мероприятие проходит в ледовом дворце "Большой", сообщает "Российская газета". Президент играет в составе "Легенд хоккея" под номером 11. Вместе с ним на лед вышли Вячеслав Фетисов, Виктор Шалимов и Павел Буре.

В команде Путина выступают глава Минобороны России Сергей Шойгу, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В противниках — команда "Звезды Ночной хоккейной лиги. В ее составе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, музыкант Игорь Бутман, гендиректор "Норникеля" Владимир Потанин, а также председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко.

Перед игрой Путин вручил любительской команде "Скон-Урал" из Екатеринбурга сертификат на строительство крытого ледового катка в ее регионе. Он также поздравил ее с окончанием VIII сезона "Ночной хоккейной лиги".

"Спасибо вам за то, что вы своим примером вдохновляете миллионы людей на занятие спортом и физической культуры", — сказал российский президент.

Путин добавил, что в Ночной хоккейной лиге играет почти тысяча команд. По его словам, с игрой любительских команд "не так легко справиться нашим звездам".