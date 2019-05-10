Порошенко допросили по делу о расстреле людей на Майдане

Следователям Генпрокуратуры удалось поговорить с президентом со второй попытки
Генпрокуратура Украины допросила Петра Порошенко в рамках расследования гибели людей во время "Евромайдана". Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил глава управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк.
Действующий президент страны проходит по делу о расстреле как свидетель и накануне он согласился дать показания. Украинского лидера вызвали к следователям в связи с тем, что во время публичных выступлений он заявил о неких новых данных, которые касаются гибели людей на Майдане.
В ходе столкновений 18-20 февраля 2014 года в Киеве погибли 94 человека, среди них были как демонстранты, так и сотрудники полиции. Сотни людей получили ранения.
Порошенко уже общался со следователями. Встреча состоялась в ноябре 2016 года, однако президент Украины тогда отказался подписать протокол допроса. 7 мая 2019 года Порошенко проигнорировал встречу со следователями.
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