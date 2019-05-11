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Режим ЧС введен в шести российских регионах из-за пожаров

10:33
  • суббота
  • 11 мая 2019

Из-за аномально жаркой погоды пламя подбирается к населенным пунктам

За прошедшие сутки в российских регионах ликвидировано 155 природных пожаров. В настоящее время, по информации службы авиалесоохраны, огонь полыхает на площади в 44 тыс. гектаров.  Режим чрезвычайной ситуации действует уже в шести регионах.

Только накануне его ввели в двух районах Челябинской области, передает "ТВ Центр". Из-за аномально жаркой и ветреной погоды пламя подошло вплотную к населенным пунктам, поэтому все силы брошены на защиту шести поселков. Привлечена военная техника и вертолеты Ми-8. 

Самая сложная ситуация по-прежнему остается в Забайкалье, где горит уже 28 тыс. гектаров леса и степей. Для усиления, в регион прибыли спасатели из Саратова и отряды добровольцев. 

В Курганскую область направлены военные. В тушении задействованы также вертолеты и самолет-амфибия Бе-200. Согласно последним данным, сейчас угрозы населенным пунктам нет, крупные возгорания локализованы. Тем не менее, почти две тысячи эвакуированных жителей остаются в пунктах временного размещения и у родственников.  

В Иркутской области огонь полыхает в Прибайкальском национальном парке. Спасатели уверены, что это поджег. В области возбуждено уже 11 уголовных дел и составлено 245 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности. 

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