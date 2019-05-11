Зеленский поставил жесткий ультиматум Верховной раде

Он сравнил упрямство депутатов с туристом, ворующим вещи в номере отеля

На Украине, где, несмотря на то, что выборы уже миновали, всё никак не закончится противостояние избранного президента Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко. Зеленский выступил с обращением к Верховной раде, которая, по его мнению, умышленно затягивает процесс смены власти.

Он призвал нардепов назначить дату инаугурации на 19 мая, чтобы пресечь лихорадочную кадровую деятельность Порошенко. Пока ещё действующий лидер Украины в последние дни на этом посту совершает активные перестановки в командовании армии, а юриста своей компании Рошен сделал судьёй Верховного суда. Зеленский обратился к депутатам Рады с призывом "прекратить политические судороги хромой утки", передает "ТВ Центр".

"Это напоминает мне туриста в египетском отеле. Завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали, и нормально воспитанный человек уже ждет трансфера в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не остановится. Тянет полотенца, тапки и все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу — сдайте ключ, расплатитесь за мини-бар и вперед, вам еще таможню и паспортный контроль проходить", — сказал Зеленский.

Накануне Генпрокуратура Украины допросила Порошенко в рамках расследования гибели людей во время "Евромайдана". Действующий президент страны проходит по этому делу как свидетель и всё-таки согласился дать показания. Украинского президента вызвали к следователям в связи с тем, что во время публичных выступлений он заявил о неких новых данных, которые касаются гибели людей в 2014 году.