Москва заблокировала заявление в Совбезе ООН по Идлибу

Российская сторона заявила о попытке извратить происходящее в сирийской провинции

Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН по сирийскому Идлибу. Закрытые консультации прошли по требованию Бельгии, Германии и Кувейта. Как заявил заместитель постпреда нашей страны при Организации Владимир Сафронков, документ, подготовленный этими странами, искажает реальную ситуацию. В провинции хозяйничают боевики запрещённой "Ан-Нусры", но этот факт западные партнеры признавать отказываются, так как террористы сменили название своей группировки.

Между тем, отряды боевиков с начала мая серьёзно активизировались, и сейчас они концентрируют свои силы на юге Идлибской зоны деэскалации, Несколько дней назад террористы совершили попытку обстрела российской авиабазы Хмеймим — налет был отражен средства ПВО, сообщает "ТВ Центр".

Взрыв на складе ГСМ. Пожарные должны прибыть к месту ЧП в течение 30 секунд. Это учебная тревога. Подобные тренировки у пожарной команды почти ежедневно. Из автомобильной техники — не только пожарные машины, но и военные.

"Техника довольно-таки удачная прошедшая много испытаний в сирийской арабской республики показала себя на высоком уровне", — сказал начальник автомобильной службы Антон Чумаченко.

Хмеймим является своеобразным городом, где нужно поддерживать быт. Для этого работают множество служб. Например, столовая для лётчиков. На обед можно попросить дополнительную порцию. А ужина и вовсе – два. Все продукты из России, чтобы рацион был привычным. Единственное исключение — овощи и фрукты.

Особая гордость пекарей – белый хлеб, которого в Сирии нет в принципе, потому что арабы предпочитают просто лепёшки. Потому слово "буханка" на другой язык не перевести. Каждый день на одной из буханок пекари оставляют автограф - под прессом проступает надпись: "Хмеймим".

Запасы продовольствия хранятся на складе. Здесь и вода, и сухпайки.

"У нас в сухой паек входит говядина тушеная, рис с курицей и мясо с зелёным горошком", — рассказал начальник продовольственного склада Хеям Гусейнов.

На вещевом складе - форма. В жаркое время года военнослужащие носят облегчённые комплекты из дышащей ткани. Правда, количество таких комплектов является военной тайной. Иначе противнику будет известна численность группировки. В распоряжении врачей находится уникальный медицинский центр со всеми необходимыми отделениями от лабораторно-диагностического до хирургического. С помощью новейшего аппарата можно сделать срочный анализ крови.

"Здесь представлен анализатор срочных показателей, на котором мы можем делать кардиомаркёры", — говорит начальник клинической лаборатории Евгений Резников.

Однако, лучше обойтись без медицинского вмешательства. Поддерживать здоровый дух помогает спорт. Вечером в спортгородке нет свободного места. Заряд энергии после успешно выполненной работы.

Павел Прокопенко, Алексей Комаров, Сирия, "ТВ Центр"