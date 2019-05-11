В Москве прощаются с композитором Евгением Крылатовым

Сотни людей пришли к столичному Дому композиторов, чтобы почтить память народного артиста

В Москве сегодня прощаются с Евгением Крылатовым. Сотни людей пришли к столичному Дому композиторов, чтобы почтить память скончавшегося в среду народного артиста. Ему было 86 лет, передает "ТВ Центр". Автор знакомых и любимых песен — "Крылатые качели", "Прекрасное далёко".

День прощания с Евгением Крылатовым выдался невероятно теплый и светлый. Это не случайно, поскольку и сам он был таким. Очень светлым и теплым человеком. С добрыми глазами, серебристыми волосами, по-детски искренней и застенчивой улыбкой. Пришедшие сегодня к Дому композиторов люди даже не пытаются сдерживать слезы. Они прощаются с близким человеком, с частью своей души.

Он умел находить общий язык как со взрослыми, так и с детьми. Он воспитал очень много талантливых исполнителей, помогал созданию детских прекрасных коллективов. Крылатов успел сделать очень много. Причем так талантливо, что его мелодиями можно выразить любое чувство, настроиться на нужную волну, отогнать тревожные мысли.

Автор музыки к сотням замечательных фильмов и спектаклей никогда не называл себя "звездой". При любом удобном случае вместо того, чтобы говорить о себе, начинал перечислять поэтов и режиссеров, с которыми работал. Причем не скупился на комплименты. "Чародеи", "Умка", "Достояние республики", "Гостья из будущего". Он гордился этими картинами. Говорил, раз их по-прежнему любят, значит, достучался lо души.

Совсем недавно, перед своим 85-летием, он радушно принимал дома тех, кто хотел его поздравить. Долго не вставал из-за рояля. Всё играл и играл одну мелодию за другой, и очень радовался, что благодаря интернету наконец-то узнал, насколько востребован. Сотни исполнителей, миллионы просмотров и комментариев. И пусть многие считают его музыку народной, главное, что поют. А уж какой стиль — неважно. Хоть тяжелый рок! Он радовался роликам, как ребенок, любил ремиксы и кавер-версии.

"Хочется, чтобы все твои близкие были живы и здоровы. Хочется не бросать работу, чтобы еще что-то написать, сделать. А там уже - как Бог решит, так и будет. Потому что мне жаловаться уже - всё-таки 85 лет. Несмотря на то, что я хуже хожу, но всё-таки я хожу!", — говорил Крылатов.

Он ушел 8 мая, перед этим целый месяц провел в больнице с двусторонней пневмонией. Организм не справился. После прощания в Доме композиторов Евгений Крылатов будет похоронен на Митинском кладбище рядом с супругой. Это было его последнее желание.

Ольга Стрельцова, Егор Миронов, "ТВ Центр"