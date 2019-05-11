ДНР и ЛНР отмечают пятилетие независимости

В республиках проходят праздничные мероприятия

Донецкая и Луганская народные республики отмечают пятилетие независимости, передает "ТВ Центр". 11-го мая 2014 в ДНР состоялся референдум о самоопределении. Всё происходило на фоне государственного переворота в Киеве.

За независимость проголосовали почти 90% жителей республики — более двух с половиной миллионов человек.

В Донецке сегодня проходит торжественное шествие и флешмоб — "5 лет ДНР: всё только начинается". Также пройдет большой концерт с участием звёзд российской эстрады.

Завтра торжественные мероприятия ждут жителей Луганска.