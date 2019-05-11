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В России проходят акции помощи ветеранам Великой Отечественной войны

12:15
  • суббота
  • 11 мая 2019

В регионах волонтеры делают ремонт в квартирах, публикуют фотоотчёт и рассказывают истории воевавших

Во российских городах волонтёры помогают ветеранам. Бесплатно даже делают ремонт в квартирах, публикуют фотоотчёт и рассказывают историю участников Великой Отечественной войны. И в последнее время таких помощников становится всё больше.

"Крупы и макароны, ну я думаю это всегда в хозяйстве пригодится, плюс – кондитерские изделия", — рассказывает предприниматель Надежда Коваленко из Поселка Нового в республике Адыгея. Каждый год к Дню Победы она собирает для ветеранов продуктовые корзины, передает "ТВ Центр".

В этом году ее порыв поддержали и другие владельцы магазинов в поселке. Продукты и бытовую химию развезли ветеранам.

Татьяна Дзюба в годы войны работала шифровальщицей на Главпочтамте в Краснодаре, пережила оккупацию. Вспоминает, как 5 мая 1945-го в ее смену пришла шифровка о том, что Германия капитулировала.

"Сказали так - запишите. Но домой придете — никому не рассказывайте до особых распоряжений. Даже не то, что до особых, а вообще не рассказывайте. Когда пришла домой легла спать. И плакала оттого, что не могла рассказать родным о Победе", — рассказывает ветеран Татьяна Дзюба.

Ветеран Василий Гусев до сих пор не может привыкнуть к новой обстановке. Екатеринбургский предприниматель Антон Савчук буквально за две недели отремонтировал старую квартиру.

Ветерану 95 лет. На фронт он ушел 17-летним парнем. Закончил войну на Балтийском море, получив ранение. Но про поступок Антона Савчука рассказывает со слезами на глазах.

"Это такой добрый человек. Все, кто был задействован в этой квартире, все молодцы. Сделали все, по совести. Не так, что тяп-ляп", — отмечает ветеран.

Сам Антон о себе рассказывать не любит. За свой счет делает ремонты в квартирах ветеранов и инвалидов.

"Я же не один, нас трое, три человека. Пришли, сделали и ушли. Я очень хочу, чтобы это было только начало у нас, и чтобы впереди у нас появился спонсор", — рассказывает Савчук.

Сейчас в планах Антона и его единомышленников создать в городе проект по бесплатным ремонтам для нуждающихся.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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