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"Возить воздух не имеет смысла": Киев высказался о прекращении железнодорожного сообщения с Москвой

13:05
  • суббота
  • 11 мая 2019

Там назвали естественным спад числа перевозок между двумя странами

Железнодорожное сообщение между Украиной и Россией прекращается "само по себе", заявил руководитель министерства инфраструктуры страны Владимир Омелян в интервью Liga.net. Он назвал спад перевозок естественным, но полного запрета сообщений призвал не ожидать.  

"Я вижу, что политического решения, хотя мы его поддерживаем, скорее всего, не будет", — цитирует слова Омеляна.

Он признал, что российское направление железных дорог пользуется спросом, но заполняемость вагонов продолжает снижаться. Чиновник добавил, что в 2018 году впервые число поездок в поездах в страны Евросоюза превысило число поездок в сторону России.

"Поэтому сокращение количества поездов в Россию было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла", — рассказал Омелян.

Авиасообщение между двумя странами было прервано по инициативе Киева в октябре 2015 года. До запрета железнодорожного сообщения еще не дошло. Более того, —по итогам 2017 года самым прибыльным поездом на Украине оказался фирменный состав "Украина" (Киев — Москва). За один год он принес около шести миллионов долларов.

Однако министр регулярно заявляет о необходимости прервать транспортное сообщение с Россией. В декабре он внес соответствующее предложение в правительство.

В Москве инициативу ведомства назвали "очередным дешевым блефом".

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