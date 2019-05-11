Помолодевшая вдова Кобзона: "Я очень рада"

В столичном музее Тропинина выступили с концертом ученики знаменитого певца

Вдова знаменитого певца Иосифа Кобзона Нелли поделилась впечатлениями о судьбе песен своего мужа. 9-го мая в День Победы в столичном музее Тропинина была развернута экспозиция "Женский вкус", а также состоялся необычный концерт, сообщает "КП".

В музее собрались ученики певца, в стенах, где с марта выставлена коллекция декоративно-прикладного искусства из собрания Нелли Кобзон. В частности, выступили студенты из Института Театрального искусства имени И.Д. Кобзона.

"За многие десятилетия я привыкла, что Иосиф Давыдович в День Победы давал по восемь концертов, сейчас, когда этого нет, я очень рада, что его песни, произведения из репертуара исполняют его ученики", — отметила Нелли Кобзон.

Она и сама выглядела цветущей и помолодевшей.