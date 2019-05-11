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Guns N' Roses подала в суд на пивоварню

13:22
  • суббота
  • 11 мая 2019

Юристы коллектива считают, что название группы неправомерно используется в наименовании местного эля

Юристы знаменитой американской группы Guns N' Roses подали в суд на пивоварню Oskar Blues из штата Колорадо. В коллективе посчитали, что пивоварня неправомерно использует их название — Guns 'N' Ros. Именно с таким названием местные пивовары выпускали эль, передает ТАСС.

В иске группы, в частности, говорится, что хозяева пивоварни "намеренно отказались от собственного авторитета, престижа и популярности, продавая Guns 'N' Ros еще с 2018 года". Кроме того, владельцы Oskar Blues морочили голову покупателям, которые полагали, что сорт эля как-либо связан с группой.

Также юристы сообщили, что пивоварня распространяла футболки, наклейки, значки и банданы с логотипом своего сорта эля.

Музыканты потребовали возмещения ущерба, но точная сумма не называется.

Guns N' Roses была основана в 1985 году в Лос-Анджелесе Экслом Роузом и Трейси Ганзом. На счету коллектива шесть студийных пластинок, которые разошлись в общей сложности 100-миллионным тиражом. Самым знаменитым альбомом стал двойной лонгплей Use your Illusion I и II.

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