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Отцом сына Меган Маркл назвали другого

14:06
  • суббота
  • 11 мая 2019

Ляп породил массу шуток по поводу настоящего отцовства ребенка

Авторы сюжета на испанском развлекательном телеканале Cuéntamelo Ya! случайно перепутали имя супруга Меган Маркл принца Гарри. Опечатку заметил один из зрителей, который опубликовал в Twitter фотографию принца и Маркл с младенцем — Арчи Харрисоном Маунтбеттен-Виндзор, сообщает Medialeaks.

Так, в титре принц Гарри именован как Гарри Стайлс, который является экс-солистом поп-группы One Direction.

После того, как опечатка стала достоянием общественности, ляп породил массу шуток по поводу настоящего отцовства ребенка.

Впрочем, и само имя ребенка вызвало недоумение. Например, британский таблоид The Sun сообщил, что Арчи звали кота Меган Маркл.

Ребенок появился на свет 6 мая весом 3,3 килограмма. Малыш займет седьмое место в очереди на британский престол.

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Меган Маркл и принц Гарри с сыном
Меган Маркл и принц Гарри с сыном
Меган Маркл
Меган Маркл
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