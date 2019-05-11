На Украине продолжилось противостояние Порошенко и Зеленского

Дата инаугурации нового президента до сих пор не назначена

На Украине продолжается противостояние Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Действующий глава государства совершает лихорадочные кадровые перестановки. А дату инаугурации нового президента всё ещё не назначили. Последняя инициатива депутатов Рады — провести её в два этапа: 19 мая и 3 июня, передает "ТВ Центр".

Верховная рада, все никак не решит вопрос о назначении даты инаугурации избранного президента. Зеленский не может приступить к управлению страной. А Порошенко, тем временем, активно раздает должности и преференции своим соратникам. Проводит кадровые перестановки в армии, присваивает звания лояльным военным и ставит их на высокие посты. А юриста своей кондитерской компании и вовсе успел сделать верховным судьей. Порошенко перед уходом, как может укрепляет свою команду и пытается всеми силами сохранить влияние в парламенте. И вот уже Зеленский обращается к депутатам Рады.

"На ближайшем заседании вы обязаны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, а народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать. Вы должны прекратить эти политические судороги хромающей утки", — сказал Зеленский.

Его услышали, и сегодня "Блок Петра Порошенко" предложил свой, компромиссный вариант - провести инаугурацию в два этапа. Первый 19 мая, как и настаивает Зеленский. Второй этап должен пройти 3 июня на стадионе, с приглашением граждан и иностранных гостей. То есть новому президенту предлагают дважды принести присягу. И вступить в должность в первые дни лета, а не на следующей неделе.

Как отреагировал Зеленский на такое беспрецедентное предложение, пока не известно. Скорее всего на этот шаг, сторонники Порошенко пошли, чтобы лишить нового президента возможности распустить Раду. А такой указ, как говорят в штабе Зеленского, их лидер уже приготовил. Сам избранный президент сравнил действующего главу Украины с жадным туристом, который в последний день отпуска тянет с собой из отеля, тапочки, полотенца и берет все подряд со шведского стола. Петр Алексеевич в ответ промолчал. Он в последние дни больше озабочен разговорами не с Зеленским, а со следователями генеральной прокуратуры, куда его вызвали на допрос по делу о массовом убийстве на майдане в феврале 2014 года. Первое приглашение Порошенко проигнорировал. На второе после того, как встал вопрос о его принудительной доставке, все же отозвался. Президент проходит по делу, как свидетель.

"Сегодня повторно предоставили показания прокуроров в расследовании дела о преступлениях против участников революции достоинства на Майдане. Я надеюсь, что мои ответы на дополнительные вопросы помогут в конце расследования. Это дело имеет чрезвычайно важное значение для украинского общества. Убежден, что все виновные должны быть обязательно наказаны", — написал Порошенко в Facebook.

На какие вопросы следователей пришлось отвечать, действующий президент в деталях рассказывать не стал. Порошенко, вероятно убежденный в том, что уголовное наказание ему не грозит, сегодня, увлечен другим. Он продолжает демонстрировать Зеленскому свою власть и собирается с визитом в Брюссель. На встречу с председателем Дональдом Туском и главой НАТО – Йенсом Столтенбергом. А новоиспеченный президент, пока вынужден ждать дня своей инаугурации.

Тимур Абдуллаев, Виталий Марченко, "ТВ центр"