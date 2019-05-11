В авиакомпании позже отказались подтверждать эту информацию

В Оренбурге совершил жесткую посадку самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку. Из-за инцидента отложен обратный вылет судна, передает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании Игоря Александрова.

Сообщается, что обратный рейс был назначен на 12:10, однако в настоящее время самолет находится на перроне. По словам Александрова, после трагедии с самолетом SSJ-100, "все перестраховываются".

Позже в пресс-службе авиакомпании информацию о жесткой посадке отвергли. Представитель авиакомпании рассказал РБК, что "по итогам осмотра самолета жесткая посадка воздушного судна не подтвердилась".