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В Оренбурге совершил жесткую посадку самолет Boeing 737

14:56
  • суббота
  • 11 мая 2019

В авиакомпании позже отказались подтверждать эту информацию

В Оренбурге совершил жесткую посадку самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку. Из-за инцидента отложен обратный вылет судна, передает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании Игоря Александрова.

Сообщается, что обратный рейс был назначен на 12:10, однако в настоящее время самолет находится на перроне. По словам Александрова, после трагедии с самолетом SSJ-100, "все перестраховываются".

Позже в пресс-службе авиакомпании информацию о жесткой посадке отвергли. Представитель авиакомпании рассказал РБК, что "по итогам осмотра самолета жесткая посадка воздушного судна не подтвердилась".

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