Лукашенко оценил ущерб Белоруссии от грязной нефти из России

Белорусский президент прокомментировал ситуацию с поставками некондиционного сырья по нефтепроводу из России

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал сумму ущерба предприятиям республики от поставленной Россией некондиционной нефти. По его мнению, из-за вынужденной остановки НПЗ государство недополучило значительную сумму денег.

"Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит - мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины", — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

Он добавил, что конкретная сумма и механизм выплаты компенсаций с российским коллегой Владимиром Путиным пока не обсуждался.

По словам Лукашенко, речь идет об огромном ущербе, нанесенном нефтепроводу, а также оборудованию на НПЗ. Он также отметил, что точная сумма ущерба от поставок некачественной нефти будет названа после ревизии на нефтеперерабатывающих заводах.

Минск сообщил о поставках некачественной нефти по трубопроводу "Дружба" из России 24 апреля. Из-за угрозы повреждения два белорусских НПЗ вдвое снизили загрузки своих мощностей, а также остановили экспорт нефтепродуктов на Украину и в Польшу.

Как оказалось, закачкой в трубопровод некондиционной нефти вместе с химикатами занималась компания в Самарской области для того, чтобы скрыть хищения. Они задержаны. Оперативно решать проблему с загрязненной нефтью пришлось на уровне правительства России.