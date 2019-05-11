Кристина Орбакайте показала повзрослевшего Дени

На встречу с сыном в Лондоне она привезла именной торт

Кристина Орбакайте улетела в Лондон на встречу со своим младшим сыном Дени Байсаровым, которому накануне исполнился 21 год. В подарок она привезла ему именной торт, пишет "7 дней".

Поздравившие Орбакайте с днем рождения сына отметили, что рядом с ним на фотографиях она выглядит скорее сестрой, чем мамой. "Мама как подружка или сестричка", "Очень симпатичный и достойный парень", пишут поздравительные сообщения в соцсети поклонники Орбакайте.

Примечательно, что его брат — Никита Пресняков на празднование не приехал. Также на фото с праздника не видно его сестры Клавдии.

Ранее сообщалось, что большую часть времени Дени живет в Великобритании. В 2016 году Байсаров окончил школу "Президент" и теперь учится в университете Лондона. Он является сыном Орбакайте от второго брака с бизнесменом Русланом Байсаровым.