Сергей Лазарев произвел фурор на Евровидении

Певец трижды репетировал свое выступление, каждый раз срывая аплодисменты

Выступление Сергея Лазарева на репетиции своего номера для "Евровидения" прошло на ура: певцу рукоплескали поклонники, а также находившиеся в зале иностранные журналисты. Репетиция своего номера с композицией Scream состоялось в субботу. Лазарев трижды отрепетировал свой номер и каждый раз присутствующие начинали аплодировать, пишет "КП".

Теплую встречу Сергею устроили и на пресс-конференции. В зале, где проходило общение, негде было яблоку упасть.

Впрочем, у самого Лазарева остался повод для критики — во время выступления на репетиции не включились нужные экраны. Ответственные пообещали устранить технические шероховатости.

На пресс-конференции Сергея поддерживали Филипп Киркоров и руководитель делегации Екатерина Орлова. Киркоров рассказал, что ему нравится атмосфера музыкального конкурса. Также ему по душе выступать в роли "моста" между артистом и публикой.

Напомним, "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая, на котором Лазарев исполнит песню Scream. Ранее он показал кусок видео с первой репетиции в Израиле.