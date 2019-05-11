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Опубликовано видео поиска затонувших картин Айвазовского

17:41
  • суббота
  • 11 мая 2019

Поиски велись на 40-метровой глубине на западе Крымского полуострова

Процесс поиска затонувших картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря запечатлели на видео. Запись, предоставленную руководителем поисковой экспедиции "Нептун" Романом Дунаевым, опубликовала радиостанция "Говорит Москва".

Как сообщается, поиски велись на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова.

Правда, сейчас работы приостановлены из-за опасений повредить картины.

В 1895 году пароход "Генерал Коцебу" затонул после столкновения с судном Черноморского флота. Предполагается, что на борту парохода могли находиться работы русского художника.

Пароход "Генерал Коцебу" стал первым судном, которое пересекло Суэцкий канал в 1869 году с делегацией России.

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