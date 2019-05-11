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Жители Донецка вышли на празднование дня республики

18:15
  • суббота
  • 11 мая 2019

В мероприятиях участвуют около 40 тысяч человек

В Донецке около 40 тыс. человек приняли участие в праздновании дня республики. Начались мероприятия с шествия "Лента времени", во главе которого находилось руководство самопровозглашенной ДНР.

Также, в шествии участвовали приглашенные иностранные гости из 17 стран.

Люди несли плакаты с изображением наиболее важных событий в истории молодой республики. Ожидается, что колонна, достигнув конечной точки марша — площади Ленина, даст концерт и образует праздничный флешмоб. На торжества прибыл глава ЛНР Леонид Пасечник, а также делегаты из России, Абхазии и Южной Осетии, передает "ТВ Центр".

По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, ДНР уверенно смотрит в будущее, которое связывает с Россией.  В воскресенье День народной республики отметят в Луганске.

Пять лет назад, 11-го мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях Украины прошли референдумы, на которых жители значительным большинством голосов высказались за государственную самостоятельность ДНР и ЛНР.

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