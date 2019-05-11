ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Во Франции демонстрацию "желтых жилетов" разогнали слезоточивым газом

18:01
  • суббота
  • 11 мая 2019

Среди манифестантов оказалось множество радикально настроенных граждан

Во французском Нанте полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрации "желтых жилетов". Стычки начались во время прохождения колонны по городу, а затем продолжились по окончании манифестации, сообщает ТАСС.

Местные СМИ пишут, что среди манифестантов оказалось множество радикально настроенных граждан, которые забрасывали полицию камнями. Свои лица активисты скрывали масками.

По оценке полиции, в потасовках участвуют не менее пятисот радикалов, которые продолжают провоцировать полицию.

В то же время в Париже манифестация прошла абсолютно мирно. Инцидентов во время движения колонны замечено не было.

Главное сегодня
Участники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже
Участники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.