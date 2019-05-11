Во Франции демонстрацию "желтых жилетов" разогнали слезоточивым газом

Среди манифестантов оказалось множество радикально настроенных граждан

Во французском Нанте полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрации "желтых жилетов". Стычки начались во время прохождения колонны по городу, а затем продолжились по окончании манифестации, сообщает ТАСС.

Местные СМИ пишут, что среди манифестантов оказалось множество радикально настроенных граждан, которые забрасывали полицию камнями. Свои лица активисты скрывали масками.

По оценке полиции, в потасовках участвуют не менее пятисот радикалов, которые продолжают провоцировать полицию.

В то же время в Париже манифестация прошла абсолютно мирно. Инцидентов во время движения колонны замечено не было.