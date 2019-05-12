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В московском метро установили трон из "Игры престолов"

15:35
  • воскресенье
  • 12 мая 2019

Акцию посвятили скорому выходу пятой серии восьмого сезона сериала

В московском метрополитене установили Железный трон из сериала "Игры престолов". В пресс-службе подземки пообещали, что сфотографироваться на нем сможет любой желающий. Трон появился на станции "Деловой центр".

"Рядом с ним прогуливались аниматоры в образах главных героев сериала — Дейнерис Таргариен, Джона Сноу и Серсеи Ланнистер", — отмечается в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе, установить необычный предмет было решено перед выходом пятой серии восьмого сезона "Игр престолов". После установки был устроен яркий флешмоб.

На станции также был исполнен знаменитый саундтрек к сериалу, написанный композитором Рамином Джавади.

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Железный трон из сериала "Игра престолов" на станции метро "Деловой центр"
Железный трон из сериала "Игра престолов" на станции метро "Деловой центр"
Железный трон из сериала "Игра престолов" на станции метро "Деловой центр"
Железный трон из сериала "Игра престолов" на станции метро "Деловой центр"
Железный трон из сериала "Игра престолов" на станции метро "Деловой центр"
Железный трон из сериала "Игра престолов" на станции метро "Деловой центр"
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