В московском метро установили трон из "Игры престолов"

Акцию посвятили скорому выходу пятой серии восьмого сезона сериала
В московском метрополитене установили Железный трон из сериала "Игры престолов". В пресс-службе подземки пообещали, что сфотографироваться на нем сможет любой желающий. Трон появился на станции "Деловой центр".
"Рядом с ним прогуливались аниматоры в образах главных героев сериала — Дейнерис Таргариен, Джона Сноу и Серсеи Ланнистер", — отмечается в сообщении, которое приводит РИА Новости.
Как рассказали в пресс-службе, установить необычный предмет было решено перед выходом пятой серии восьмого сезона "Игр престолов". После установки был устроен яркий флешмоб.
На станции также был исполнен знаменитый саундтрек к сериалу, написанный композитором Рамином Джавади.