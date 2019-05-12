В московском метро установили трон из "Игры престолов"

Акцию посвятили скорому выходу пятой серии восьмого сезона сериала

В московском метрополитене установили Железный трон из сериала "Игры престолов". В пресс-службе подземки пообещали, что сфотографироваться на нем сможет любой желающий. Трон появился на станции "Деловой центр".

"Рядом с ним прогуливались аниматоры в образах главных героев сериала — Дейнерис Таргариен, Джона Сноу и Серсеи Ланнистер", — отмечается в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе, установить необычный предмет было решено перед выходом пятой серии восьмого сезона "Игр престолов". После установки был устроен яркий флешмоб.

На станции также был исполнен знаменитый саундтрек к сериалу, написанный композитором Рамином Джавади.