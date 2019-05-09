Севастополь 9 мая отмечает сразу два праздника

Город чтит не только годовщину Победы, но и освобождение от немецких захватчиков

В Севастополе 9 мая — двойной праздник. Там отмечают не только 74-ю годовщину Победы, но и 75 лет со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Севастополь пережил 250 дней обороны и 22 месяца оккупации. Но 9 мая 1944 года советские войска в ходе мощного штурма выбили немцев из города. С юбилеем освобождения жителей города-героя поздравил Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Когда началась война Владимиру Болгари было всего 15 лет. Вместе с одноклассниками он копал противотанковые рвы и тушил зажигательные бомбы.

"Когда она падает, то начинает брызгаться огнем во все стороны. Ну борьба простая была – щипцы были. Хватали эту бомбу и бросали в бочку с водой", — вспоминает ветеран Владимир Болгари.

В начале 1942 года его семью эвакуировали в Тбилиси. Владимир собирал на авиазаводе истребители Ла-5. А в 17 лет ушел на фронт в составе зенитного дивизиона прикрывал торпедные катера, которые не давали немцам эвакуироваться с полуострова.

"Мы Севастополь обороняли 250 дней, то фашисты не сумели задержаться ни на первом, ни на втором, ни на третьем рубеже", — добавляет ветеран.

Уже по традиции для многих 9 мая начинается в Севастополе с возложения цветов к Мемориалу героической обороны.

Генеральный штурм начался 5 мая. Уже через два дня прошел ключевой бой на Сапун Горе. При поддержке авиации и артиллерии советские войска решительным ударом выбили немцев с, казалось бы, неприступных укреплений. Сейчас сюда приводят детей, чтобы рассказать о подвиге предков.

"Вы сами видите - открытое поле, гора, на которую надо было забраться и так сказать опрокинуть врага. Мы каждый год здесь бываем с семьёй и цветы кладём к памятникам", — рассказал местный житель Сергей Скворцов.

Он и его внук всегда кладут цветы к бронетехнике. На танке Т-34, который сегодня участвовал в параде, воевал их предок. Многие несут цветы к Вечному огню у Обелиска славы, чтобы почтить память защитников и освободителей города.

"Они защищали Севастополь, погибло здесь очень много людей. Им вечная память всем. Мы все перед ними поклоняемся. Каждый год приходим с семьёй цветы возлагаем", — говорит участник праздничных мероприятий Петр Царько.

По словам другого участника, Алексея Толстенко, сегодняшний день — "национальная память наша, великий день, великая победа.

Советские войска прорвали вражескую оборону на девятикилометровом участке. Имена героев запечатлены на аллее бессмертного полка на Сапун Горе. Севастополь был освобожден за четыре дня, ровно за год до Победы.

9 мая бойцы 32гвардейской стрелковой дивизии на плечах противника ворвались в город с юга. С севера шла 51-я армия. Красноармейцы и моряки встретились на набережной у памятника затопленным кораблям и дали импровизированный салют из стрелкового оружия. Москва ответила освободителям в ночь на 10 мая 24-мя залпами из 324 пушек.

Спустя 75 лет – традицию повторят. Праздничные мероприятия 9 мая в Севастополе закончились фейерверком. Завтра в Москве дадут ответный салют.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, Севастополь, "ТВ Центр"