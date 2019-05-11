Бутину перевели в тюрьму в штате Виргиния

С учетом отбытия части срока она должна выйти на свободу в ноябре

Россиянка Мария Бутина, которую в США осудили за незаконный сбор информации, переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму в городе Ворсоу в штате Виргиния. Об этом РИА Новости рассказал ее адвокат Роберт Дрисколл.

Ранее сообщалось, что женщина была переведена из-под юрисдикции офиса шерифа Александрии.

Россиянку задержали летом прошлого года по обвинению в "сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом". Она получила 18 месяцев тюрьмы, однако с учетом отбытия части срока она должна выйти на свободу в ноябре.

Она отказалась от судебного процесса и пошла на сделку со следствие, что дало возможность значительно сократить срок заключения.