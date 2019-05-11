ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Галкин вытащил на публику взъерошенную Пугачеву в ночнушке

19:12
  • суббота
  • 11 мая 2019

Примадонна выглядит вполне по-домашнему в платье и с растрепанными волосами

Максим Галкин впервые за многие месяцы опубликовал в Instagram видео с Аллой Пугачевой. Примадонна выглядит вполне по-домашнему, в платье, которое весьма напоминает ночную рубашку, и с растрепанными волосами.

Сначала на кадрах не видно Примадонну, но затем Галкин перевод на нее камеру, чтобы показать подписчикам. Она поздоровалась и помахала рукой. 

Простая одежда, видимо, передает выходное настроение — звездная пара отдыхает в своем замке в деревне Грязь, пишет Teleprogramma. Впрочем, Алла Борисовна выглядит элегантно в любом наряде.

Напомним, Галкин редко балует своих читателей фото и видео своей звездной жены. Кроме того, они провели майские праздники порознь. Известно, что он дал концерт в чешских Карловых Варах, однако рядом с ним Алла Борисовна замечена не была.

Главное сегодня
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
Алла Пугачева
Алла Пугачева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.