Галкин вытащил на публику взъерошенную Пугачеву в ночнушке

Примадонна выглядит вполне по-домашнему в платье и с растрепанными волосами

Максим Галкин впервые за многие месяцы опубликовал в Instagram видео с Аллой Пугачевой. Примадонна выглядит вполне по-домашнему, в платье, которое весьма напоминает ночную рубашку, и с растрепанными волосами.

Сначала на кадрах не видно Примадонну, но затем Галкин перевод на нее камеру, чтобы показать подписчикам. Она поздоровалась и помахала рукой.

Простая одежда, видимо, передает выходное настроение — звездная пара отдыхает в своем замке в деревне Грязь, пишет Teleprogramma. Впрочем, Алла Борисовна выглядит элегантно в любом наряде.

Напомним, Галкин редко балует своих читателей фото и видео своей звездной жены. Кроме того, они провели майские праздники порознь. Известно, что он дал концерт в чешских Карловых Варах, однако рядом с ним Алла Борисовна замечена не была.