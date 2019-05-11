Данные о гибели пассажиров SSJ-100 из-за ручной клади не подтвердились

Продолжается медицинская экспертиза по опознанию погибших

Трудности с эвакуацией из сгоревшего в аэропорту "Шереметьево" самолета Sukhoi Superjet 100 не были вызваны пассажирами, забиравшими ручную кладь. Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Эта информация проверялась. Подтверждений не нашла", — отметил источник.

По его словам, у находившихся в хвосте самолета пассажиров шансов на спасение практически не оставалось, что подтверждается положением тел. Источник отмечает, что многие погибшие даже не успели расстегнуть ремни безопасности. Он отметил, что люди погибли от отравления продуктами горения. В настоящее время продолжается медицинская экспертиза по опознанию погибших.

Ранее в СМИ появилась информация, что многим пассажирам не удалось выбраться из горящего самолета из-за своих соседей, которые начали забирать свой багаж.

Пятого мая в аэропорту "Шереметьево" при посадке загорелся пассажирский Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Мурманск. На его борту находились 78 человек, включая членов экипажа, погиб 41 человек.