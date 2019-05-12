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Появилось видео с места взрыва газа в Ростовской области

10:30
  • воскресенье
  • 12 мая 2019

Есть угроза обрушения здания, его обследуют с помощью комплекса "Стрела"

Два человека, включая ребенка, погибли при взрыве бытового газа в жилом доме в поселке Ростовской области. Еще двое пострадавших сейчас находятся в больнице. Работа спасателей осложнена из-за угрозы обрушения здания. В поселке введен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело, а следователи и криминалисты осматривают место происшествия, передает "ТВ Центр".

Краном, осторожно, спасатели поднимают рухнувшее бетонное перекрытие. Разбор завалов в доме, где этой ночью произошел взрыв газа, идет с риском для жизни. Почти полностью уничтожена кровля и три квартиры. Еще семь повреждены, и во всех выбиты окна. Но главная опасность в том, что серьезно пострадали и несущие конструкции дома. Уцелевшие подъезды и пролеты, могут рухнуть в любой момент.

Под обломками спасатели нашли двух погибших. Еще двое пострадали и находятся в больнице. Причины взрыва не известны. Пока ясно, что хлопок произошел на уровне второго этажа. Но где именно и от чего пока не ясно. Среди причин может быть скопление газа в помещении, неосторожное обращение с оборудованием или его технической неисправности. Это сейчас и устанавливают работающие на месте ЧП криминалисты. Областная прокуратура проверяет организацию, которая занималась обслуживаем в доме газовых сетей. Выяснилось, что в марте сотрудники компании проводили необходимую поквартирную профилактику всех систем.

Спасатели укрепили первый этаж, а фундамент и стены на наличие скрытых трещин проверяются специальным оборудованием. Поэтому, пока, возвращаться в квартиры жильцам не разрешают. 16 человек эвакуированы.  Их готовы принять центры временного размещения. По факту гибели двоих соседей, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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