В Донбассе отметили пятилетие референдума о самоопределении

В демонстрациях на улицах Донецка приняли участие 40 тыс. человек.

Праздничный салют осветил минувшим вечером небо над Донецком. ДНР отмечает юбилей независимости. Пять лет назад, 11-го мая 2014 года, в Донбассе прошел референдум, на котором жители значительным большинством голосов поддержали государственную самостоятельность провозглашенной республики. Люди, собравшиеся на главной площади столицы Донецкой Народной Республики, вспоминали как это было, передает "ТВ Центр".

Праздничное шествие "Лента времени". Это кульминация торжественных мероприятий, посвященных пятилетию образования Донецкой республик. Демонстрация по главным улицам Донецка. В ней приняли участие порядка 40 тыс. человек. Конечная точка маршрута - на площади Ленина. Участники акции вспоминали важные события из жизни молодой республики. Поэтому шествие и назвали — "Лентой времени".

Выступления с трибуны, поздравления и торжественные речи. В Донецке собрались друзья республики. Политики из России, в том числе Крыма. Президент Южной Осетии и премьер-министр Абхазии. Гости, депутаты из Чехии, Австрии, Германии, Словакии. Днем они успели посетить выставку достижений ДНР. Этикетка с надписью "сделано в ДНР" за пять лет стала уже привычной. Конфеты, одежда, инвалидные коляски, электрические кабели, холодильники и даже уникальные горнопроходческие машины. Это если не говорить о животноводстве, сельском хозяйстве, металлургии и угольной промышленности. Из-за экономической блокады со стороны Украины, республике в кратчайшие сроки пришлось налаживать свой собственный быт.

"Министерство связи за четыре года реализовало сотовую связь полностью. Реализована технология LTE. Организована почтовая служба — "Почта Донбасса. Мы превзошли стандарты и качество обслуживания тех, что были "при Украине", — сказал министр связи ДНР Виктор Яценко.

Развитие республики все пять лет шло параллельно с боевыми действиями. Названия прифронтовых до сих пор регулярно попадают в боевые сводки.

Референдум о самоопределения ДНР состоялся пять лет назад — 11 мая 2014 года. Киевом уже была объявлена так называемая антитеррористическая операция, но широкомасштабные боевые действия еще не велись. Населению Донбасса оказалось не по пути с наступавшей на танках Украиной. Защищать свои города и села пришлось с оружием в руках. В результате диверсии потом был убит первый глава народной республики Александр Захарченко. Сегодня в школе, где он учился, открыли памятную доску.

"Безусловно, еще очень и очень много проблем, с которыми нам предстоит справиться. И уверен, что справимся. Мы находимся на правильном пути. Самое главное достижение, что мы есть", — отметил глава ДНР Денис Пушилин.

Праздничные мероприятия в центре Донецка завершились концертом. В ДНР приехали звезды эстрады из России. И, что бывает крайне редко, в субботу был отменен комендантский час. Люди смогли гулять всю ночь.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"