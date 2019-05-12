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В Сирию прибыл очередной российский гуманитарный конвой

10:31
  • воскресенье
  • 12 мая 2019

За продуктами выстроилась внушительная очередь

В Сирию прибыл очередной российский гуманитарный конвой.  В небольшой населенный пункт Мисраба в Восточной Гуте доставлено более двух тонн продовольствия: рис, мука, сахар, мясные консервы, передает "ТВ Центр".

Из восьми тысяч жителей - большинство пожилые люди и женщины с детьми. Постепенно возвращаются и те, кто бежал из поселка при наступлении боевиков. Сейчас люди стараются наладить мирную жизнь. Благодаря усилиям правительства в районе уже восстановлено электро- и водоснабжение, работает больница и детская поликлиника. 

Однако ситуация с продуктами все еще сложная. Местные жители поблагодарили российских военных и попросили их приехать с гуманитарной миссией еще раз.

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Гуманитарная помощь жителям Сирии
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